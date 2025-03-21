Вибухи пролунали у Полтаві

Росія увечері 21 березня знову почала атаку на Україну. Вибухи пролунали уже у низці міст, зокрема, у Полтаві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Місто атакують ворожі "Шахеди".

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Що відомо про вибухи у Полтаві

У Полтавській області повітряну тривогу оголосили ще о 19:27.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Згодом Повітряні сили попередили мешканців регіону про небезпеку.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Полтава – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Під час тривоги перебувайте в укриттях,

– йшлося у повідомленні.

Вибухи у місті пролунали приблизно о 21:14. Місцева влада наразі не коментувала можливі наслідки атаки.

Нагадаємо, що увечері 21 березня гучно було й у Дніпрі. Також ППО працювала у Запоріжжі.