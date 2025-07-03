Вибухи пролунали на Полтавщині
- Росія атакує Україну "Шахедами", через що пролунали вибухи на Полтавщині 3 липня.
- Працює ППО, жителів закликають залишатися в укриттях.
Росія 3 липня атакує Україну "Шахедами". Через це вибухи пролунали на Полтавщині
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Що відомо про вибухи на Полтавщині
Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 19:53.
"Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку", – писали у Повітряних силах.
Приблизно через пів години там попередили про "Шахед" у напрямку Полтави з півночі.
А о 21:03 черговий БпЛА знову намагався наблизитися до міста. Через це було чути вибухи.
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В області працює ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
– написав Володимир Когут о 21:05.
Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова закликала під час повітряної тривоги не публікувати, де лунають вибухи, не знімати та не поширювати фото та відео.
Нагадаємо, що 3 липня Росія вдарила по Полтавській громаді. Через атаку загинули 2 людини, ще 59 – постраждали.