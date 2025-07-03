Росія 3 липня атакує Україну "Шахедами". Через це вибухи пролунали на Полтавщині

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 19:53.

"Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку", – писали у Повітряних силах.

Приблизно через пів години там попередили про "Шахед" у напрямку Полтави з півночі.

А о 21:03 черговий БпЛА знову намагався наблизитися до міста. Через це було чути вибухи.

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В області працює ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– написав Володимир Когут о 21:05.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова закликала під час повітряної тривоги не публікувати, де лунають вибухи, не знімати та не поширювати фото та відео.

Нагадаємо, що 3 липня Росія вдарила по Полтавській громаді. Через атаку загинули 2 людини, ще 59 – постраждали.