Вибухи пролунали в районі Одеси: окупанти вдарили балістикою з Криму

Зранку 29 серпня на Одещині пролунали вибухи. В цей момент в області була оголошена повітряна тривога.

Через загрозу балістики небезпека зберігається для низки областей України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже це може зберегти ваше життя та полегшити роботу захисникам неба.

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На Одещині чули вибух

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 08:16, а вже за кілька хвилин, близько 08:21, в Одеському районі пролунав вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Моніторингові канали також писали про ракету, яка летіла над областю. Ймовірно, йдеться про "Іскандер-М", який окупанти запустили з Криму.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Зранку 29 серпня під час атаки "Шахедами" вибухи лунали також на Черкащині. Там повідомляють про пожежу на одному з приватних підприємств.