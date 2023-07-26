Вибухи пролунали на Вінниччині: попередньо, працює ППО

В Україні оголосили повітряну тривогу. На Вінниччині місцеві жителі чули звуки вибухів.

За попередніми даними, у Вінницькій області працює ППО. Не нехтуйте правилами безпеки та до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті, пише 24 Канал.

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Що вже відомо про вибухи на Вінниччині

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 13:31. Зауважимо, що сирени лунали також в інших регіонах та столиці. У Повітряних силах зазначили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку.

Вінниччина – в укриття,

– наголосили у Повітряних силах о 14:07.

Зауважимо, що моніторингові групи писали про роботу ППО по областях. Також у телеграм-каналах зазначали, що "ракети маневрували" між Вінниччиною та Житомирщиною.

Прохання не нехтувати повітряною тривогою! До оголошення відбою залишайтеся в укриттях,

– закликав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Також посадовець зазначив, що всі служби працюють. Зауважимо, що о 14:35 на Вінниччині оголосили відбій тривоги.

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