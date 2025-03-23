Вибухи пролунали на Запоріжжі
- Росія атакує Запоріжжя ударними безпілотниками, в області працює ППО.
- Повітряну тривогу оголосили о 20:12, вибухи пролунали о 20:34, про наслідки атаки поки не повідомляється.
Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Увечері 23 березня вибухи пролунали на Запоріжжі.
В області працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи на Запоріжжі
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:12. Регіон попередили про загрозу удару російськими "Шахедами".
Уже о 20:34 в області було гучно.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– повідомив Іван Федоров.
О 21:28 він також додав, що в області працює протиповітряна оборона по російських цілях.
Про можливі наслідки атаки наразі не повідомляється.
Станом на 21:39, за оновленими даними Повітряних сил, на Запоріжжі ще фіксуються БпЛА, які тримають північно-західний курс.