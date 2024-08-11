Вночі на Рівненщині лунали вибухи: чи є постраждалі та руйнування

У ніч проти 11 серпня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряну тривогу оголошували для низки областей. Зокрема й на Рівненщині.

Вночі у Рівненській області лунали вибухи. В ОДА розповіли про наслідки ворожої атаки.

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Чи є постраждалі

За словами керівника ОДА Олександра Коваля, у регіоні працювали сили ППО. Ними успішно збито повітряні об'єкти ворога.

Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали,

– повідомив посадовець.

На жаль, без руйнувань і жертв не обійшлося в інших областях, по яких бив противник.

Так, по Київщині окупанти вдарили ракетами трохи після опівночі. Ворог використав балістику. Сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син загинули під завалами будівлі.