Вночі на Рівненщині лунали вибухи через "Шахеди": чи є пошкодження

Російська армія у ніч на 20 вересня вкотре атакувала українські міста "Шахедами". У різних областях лунали вибухи, зокрема, на Рівненщині.

У регіоні вночі працювали сили ППО. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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На Рівненщині збили БпЛа

Робота ППО у регіоні була успішною.

Як результат – збиття повітряної ворожої цілі,

– повідомив Олександр Коваль.

Голова Рівненської ОВА також уточнив, що жодних ушкоджень інфраструктури не зафіксовано.

На щастя, цивільні також не постраждали.

Нагадаємо, що звук вибуху на Рівненщині чули о 4:55. За годину до цього, о 3:53, у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про "Шахеди", які рухалися у сторону Рівненщини та сусідніх областей. Щонайменше один із безпілотників згодом фіксували поблизу Рівного.

До слова, вибухи цієї ночі чули у ще декількох областях, зокрема, в Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій і Черкаській.