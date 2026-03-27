Україна переграла Путіна: який крок знищив доходи РФ від конфлікту в Ірані

Українські військові знайшли ефективний спосіб, як послаблювати економічні спроможності Росії. Мовиться про регулярні атаки по території країни-агресорки, зокрема по важливих для Кремля підприємств, які підтримують військові спроможності окупантів.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що удари по території Росії треба продовжувати. Зокрема мовиться про атаки на об'єкти нафтопереробної, нафтовидобувної, нафтотранспортної галузей та загалом про все, що стосується російської нафти.

Як вибухи в Росії впливають на війну?

Геннадій Рябцев зауважив, що ефект ударів по території Росії перевищує сумарні наслідки для країни-агресорки від всіх санкцій, які Захід впроваджував проти російської нафтогазової галузі за останні 3 роки.

Нафтогазові доходи Росії можуть скоротитись, адже порт у Приморську – є одним з тих, через який проходило щотижня близько 10 танкерів. Всього, залежно від сезону, завантажується від 25 до 35 танкерів,

– сказав він.

Проте експерт з енергетики підкреслив, що подібні удари не призведуть до повної втрати доходів. Мовиться про тимчасове припинення діяльності портів, які атакує Україна.

Але те, що Росія отримуватиме менше доходів від продажу нафтопродукції є підтвердженням фактом.

Рябцев також зазначив, що війна в Ірані сприяла покращенню фінансового становища росіян, але через удари по ворожих портах, Кремль все ж втратив багато грошей.

Важливо! Через війну на Близькому Сході значно зросли ціни на нафту. Внаслідок цього США послабили санкції проти Росії, щоб стабілізувати ситуацію на ринку. Через це Росія отримала додаткові доходи на суму майже 8 мільярдів євро.

"Вартість відвантаження сировини у російських портах (через війну в Ірані – 24 Канал) зросла з 35 до 65 доларів за барель. Це означає, що Росія могла б від цього отримати впродовж кількох тижнів 4,5 мільярди доларів, якби її порти не атакувала Україну", – наголосив він.

Експерт з енергетики додав, що це, однозначно, дуже підбадьорює українських військових, які усвідомлюють наслідки масштабних атак по території Росії.

