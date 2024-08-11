Вибухова ніч у Росії: окупанти заявили про атаку десятками дронів і ракет

У ніч проти 11 серпня у низці російських регіонів вибухало, грюкало та палало. Міноборони країни-агресорки заявило про масовану атаку безпілотників.

Так, відомство зазначило, що над 5 областями було збито 35 дронів і чотири тактичні ракети "Точка-У", якими нібито Україна атакували об'єкти на території Росії.

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Скільки цілей і де збивали

Окупанти розповіли, що над Курською областю було знищено 14 дронів і 4 ракети, над Воронезькою – 16 БпЛА, над Бєлгородською – 3 БпЛА та над Орловською та над Брянською – по одному дрону.

Раніше губернатор Воронезької області заявив, що уламки безпілотників пошкодили адміністративну будівлю та комунальний об'єкт, а також кілька приватних будинків і автомобілів. Близько 100 людей лишилися без електрики.

Влада Бєлгородщини повідомила, що дрони атакували два будинки. Постраждалих немає.

У Курську уламки ракети впали на дев'ятиповерховий житловий будинок, постраждали 13 людей, 2 з яких перебувають у важкому стані. У будинку вибиті вікна. Мешканці будинку провели ніч у пункті тимчасового розміщення.

До слова, Кремль перекидає у Курську області додаткові сили. В ISW оцінили, які сили та звідки передислокує ворог.