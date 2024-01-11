У російській Ростовській, Тульській та Калузькій області в ніч проти 11 січня була "бавовна". Вороги бідкались через невідомі безпілотники, які нібито їх атакували.

Спочатку про "бавовну" орієнтовно о 4:55 11 січня написав губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. За його словами, над регіоном "збили" 2 безпілотники, пише 24 Канал.

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Що відомо про тривожну ніч у Ростовській області

Сьогодні (11 січня – 24 Канал) вночі силами ППО над територією Кам'янського району Ростовської області було збито два БпЛА літакового типу,

– заявив ворожий губернатор.

За його словами, внаслідок падіння уламків традиційно немає постраждалих. Однак він запевнив, що нібито "наслідки на землі уточнюються".

Окрім того, ВВС написало, що про вибухи орієнтовно о першій ночі повідомляли мешканці міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Населений пункт розміщений орієнтовно за 20 кілометрів від українського кордону, проте наразі Луганська область окупована росіянами.

Російське міноборони вдосвіта вирішило заявити тільки про один безпілотник, який вороги збили над Ростовською областю. Окупанти не розповіли, де подівся другий.

У Калузькій області нібито вибухнув дрон

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша вирішив заявити, що вранці 11 січня на околиці міста Калуга над технічною спорудою помповій станції вибухнув невідомий безпілотник.

Внаслідок вибуху нібито пошкоджена споруда, постраждалих та пожеж буцімто немає. На місці, мовляв, працюють оперативні групи.

Водночас російське міноборони, попри заяву їхньої ж влади, переконує всіх в "успішній роботі їхнього пе-ве-о".

"Черговими засобами ППО три "українські" безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей", – збрехало російське міноборони.

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