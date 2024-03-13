Вибухова нічка у Росії: як далеко від кордону з Україною трапилася "бавовна"
Ніч проти 13 березня для окупантів видалася дуже неспокійною. "Невідомі" БпЛА атакували одразу кілька областей країни-агресорки.
Під ударом, зокрема, опинилися стратегічні об'єкти у трьох населених пунктах Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи. Яку відстань довелося подолати "непроханим гостям", щоб влаштувати там "бавовну", читайте далі.
Дивіться також Закликаємо почати евакуацію із Бєлгорода та Курська, – спільна заява російських добровольців
Гучно було у 7 областях
Після нічної атаки вже на ранок міноборони країни-агресорки відзвітувало, що, мовляв, їхня "пе-ве-о" знищила 58 ворожих дронів. Пізніше окупанти запевнили, що збитих безпілотників було трохи більше.
Загалом "громова нічка" трапилася у сімох областях: у Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ленінградській, Рязанській, Ростовській.
Як повідомляють джерела 24 Каналу, СБУ визнала, що дронова атака – її рук справа. Зокрема, у спецслужбі розповіли, що вдарили по трьох НПЗ, які входять у ТОП-5 найбільших заводів Росії.
Один із НПЗ розташований у Рязані. Це АТ "Рязаньнефтепродукт". Від крайньої північної точки на кордоні України до цього російського міста майже 700 кілометрів.
Куди БпЛА вдарили у Рязані: дивіться на карті
Другий НПЗ – "Киришинефтеоргсинтез", розміщений на території міста Кіриші, що у Ленінградській області. До нього від українського кордону – понад 1100 кілометрів.
СБУ атакувала КИНЕФ у Ленінградській області: дивіться на карті
Третій НПЗ розташований у Кстово, що у Нижньоновгородській області. До нього по прямій безпілотнику довелося подолати теж майже 1000 кілометрів.
Де палало у Кстово: дивіться на карті
Куди ще долітали БпЛА
Відомо, що дрони СБУ атакували також низку інших важливих об'єктів. Це авіабаза у Бутурлінівці Воронезької області, а також військовий аеродром у Воронежі. Крім того, росіяни плачуться, що у Бєлгороді БпЛА вдарили по будівлі ФСБ.
Так, до Бутурліновки відстань становить понад 700 кілометрів, а до самого Воронежа – понад 500.
СБУ вдарила по авіабазі у Бутурліновці: дивіться картуДовідка: У ГУР визнали, що під час дронової атаки на Таганрог вночі 9 березня був пошкоджений А-50. Це вже третя втрата окупантами подібного літака за три місяці нового року. Два інші були збиті у районі Азовського моря на початку січня та наприкінці лютого.