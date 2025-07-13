Дрони вдарили по НПЗ у Кстово: кілька областей Росії здригнулися від вибухів

У російському місті Кстово в ніч проти 13 липня відбувалася атака невідомими дронами. Під удар потрапив район, де розташований нафтопереробний завод.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-спільноти.

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Де в Росії лунали вибухи через атаку БпЛА?

Ніч неділі, 13 липня, виявилася для росіян пекельною. Над кількома областями пролітали дрони, деякі з них влучили по підприємству в Кстово. Унаслідок атаки, що ймовірно, відбувалася по місцевому НПЗ, багато районів залишилися без світла. Лише після 06:00 в Нижньоновгородській області оголосили відбій тривоги через застосування дронів.

У мережі з'явилося відео, на якому помітно чорний дим в небі над Кстовським заводом. Уночі там палала пожежа, яку не могли ліквідувати навіть зранку. Наразі наслідки атаки й загоряння на НПЗ невідомі.

На Кстовському НПЗ сталася пожежа після атаки дронів: дивіться відео

Звуки вибухів чули не тільки у Кстово, але й у сусідніх містах на захід від обласного центру.

Наші читачі з Володарська, Решитихи та Дзержинська повідомляють про звуки вибухів від роботи систем ППО,

– повідомили в телеграм-каналі "Мій Нижній Новгород".

Довідка: у Кстово розташований завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" – одне з найбільших підприємств нафтоперероблення бензинового профілю в Росії. Підприємство виготовляє нафтопродукти, такі як автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, нафтобітуми та іншу продукцію, що потрібна на ринку.

Наслідки обстрілу Кстовського НПЗ: відео

Режим небезпеки через застосування дронів по Росії оголошували також у Татарстані та Воронезькій областях. На Курщині тим часом була загроза ракетного обстрілу.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєва повідомив, що в одному з районів працювала ППО, яка нібито виявила та знищила кілька безпілотних літальних апаратів. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Усього ж, за даними російського міноборони, за ніч їхнім військовим вдалося перехоплено 36 БпЛА. Повідомляється, що вони буцімто летіли з України й були "літакового типу". 26 дронів збили над територією Білгородської області, чотири – над Воронезькою, три – над Липецькою та три – над Нижньогородською.

Нагадаємо, 10 липня в Росії стався вибух на трубопроводі, який обслуговує військово-промисловий комплекс у трьох областях. На важливому для окупантів об'єкті сталася потужна пожежа, що завдала значних матеріальних збитків.