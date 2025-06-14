Росіяни знову бідкаються через атаку десятків дронів: куди прилетіло найбільше
- Російське міноборони заявило про перехоплення 66 дронів в різних регіонах, включаючи Воронезьку, Бєлгородську області та Крим.
- Дрони атакували промзону Невинномиська та Новокуйбишевська.
Росію у проти на 14 червня знову атакували десятки "добрих" БпЛА. Традиційно, росіяни прозвітували, що нібито постраждалих і пошкоджень на землі немає.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Однак, уже відомо про пошкодження ключового заводу хімпрому Росії "Невинномиський Азот", де, за деякими даними, є потерпілий.
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Що відомо про атаку БпЛА на Росію 14 червня
Російське міноборони відзвітувало, що у період з 20:00 13 червня до 7:00 14 червня за місцевим часом "певео" нібито перехопила та знищила 66 безпілотних літальних апаратів літакового типу:
- 30 – над територією Воронезької області,
- 10 – над Бєлгородською областю,
- 8 – над Ставропольським краєм,
- 6 – над територією Криму,
- 1 – над Самарською областю,
- 11 – над акваторією Азовського моря.
Зафіксовано падіння уламків у промзоні Невинномиська. Спочатку повідомлялося, що є постраждалий і йому надається необхідна медична допомога, а на місці атаки працюють оперативні служби та проводиться обстеження території.
Однак, вранці місцева влада повідомила, що постраждалого немає.
Також БпЛА атакували один із промоб'єктів Новокуйбишевська Самарської області, а саме ТОВ "Новокуйбишівський завод каталізаторів".
Там теж відзвітували, що пошкоджень і постраждалих немає.