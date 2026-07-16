БпЛА масовано атакували Ярославль, є жертва: кадри потужного вибуху

"Добрі" дрони 16 липня атакували низку російських та окупованих територій. Вранці під прицілом, зокрема, була Ярославська область Росії.

Про це заявив губернатор області Михайло Євраєв.

Що відомо про атаку на Ярославль?

Євраєв близько 6 ранку повідомив, що регіон перебуває під масованою атакою БпЛА.

За його словами, "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух на виїзді з Ярославля у бік Москви однією з доріг.

Лише у першу хвилю атаки нібито було збито 19 безпілотників.

Загинув чоловік, ще четверо постраждали. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Трьом госпіталізація не знадобилася, один залишається на стаціонарному лікуванні,

– стверджує Євраєв.

Також росавіація закрила місцевий аеропорт для прийому та відправлення літаків.

Що саме атакували безпілотники, достеменно невідомо. Але моніторинговий канал Supernova+ опублікував кадри вибуху у Ярославлі. Де саме він стався, не уточнюється.

Вибух у Ярославлі: дивіться відео



Нагадаємо, що вночі також спалахнув аеродром Енгельс за приблизно за 600 кілометрів від російсько-українського кордону

Неспокійною ніч була й у Криму. Там теж лунали вибухи та постріли, спалахнули пожежі.