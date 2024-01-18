У Росії чули вибухи в кількох областях: окупанти заявляють про атаку на нафтовий термінал

Ніч проти 18 січня у Росії виявилася доволі тривожною. Окупанти бідкалися на вибухи у кількох областях, а також заявили про атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. У мережі заявляли про роботу "пе-ве-о", яка відбивала "атаку безпілотників", передає 24 Канал.

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Вибухи пролунали щонайменше у 3 областях

Як повідомляють у мережі, у ніч проти 18 січня у Росії вибухи пролунали у Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях. Там заявляли нібито про "атаку безпілотників".

Так, в Бєлгородській області лунали потужні вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні оголошено повітряну тривогу буцімто через "ракетну небезпеку". Він повідомив, що нібито на Бєлгород "летіло 10 ракет", але російське "пе-ве-о" все "успішно збило".

Сирени у Бєлгороді: дивіться відео

Гладков спочатку заявив, що руйнувань та постраждалих немає. Однак згодом він повідомив про одну постраждалу жінку, а також заявив про руйнування у селі М'ясоєдове. Там пошкоджено кілька будинків, а також лінії електропередач та газопостачання.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

Окрім того, росіяни також заявляють, що буцімто Ленінградська область вперше опинилася під ударом безпілотників. Як пишуть місцеві ЗМІ, під ударом опинився "Петербурзький нафтовий термінал". Окупанти заявляють, що БпЛА з 3 кілограмами вибухівки впав на територію нафтового термінала, однак про руйнування не повідомляють.

Тривожно уночі було в Московській та Брянській областях

. "Петербурзький нафтовий термінал" – це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.

У мережі повідомляли про потужні вибухи у підмосковному Подольську. Місцеві жителі повідомляли про роботу "пе-ве-о". Згодом мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що у Підмосков'ї нібито збили безпілотник.

Неспокійно було й над Брянськом. Там місцева влада заявила про "ракетну небезпеку" та "атаку безпілотників". За словами кремлівських посіпак, над областю буцімто збили 2 ракети "Точка-У" і 3 дрони.