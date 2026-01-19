Укр Рус
19 січня, 23:46
Сили оборони уразили важливі військові та паливно-енергетичні об'єкти Росії

Юлія Харченко
Основні тези
  • Сили оборони України завдали ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах Росії, зокрема на складі безпілотних літальних апаратів у Луганській області та на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї.
  • Внаслідок атаки на нафтобазу в Бєлгородській області знищено один та пошкоджено шість резервуарів.

У ніч проти 19 січня Сили оборони України завдали ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах російського агресора. Вони розташовані були як на тимчасово окупованих територіях, так і в тилу Росії.

Українські військові продовжують знищувати російський військовий потенціал. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про уражені об'єкти?

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії ворога в районі населеного пункту Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль. 

Крім того, уточнено результати раніше завданих ударів по об'єктах паливної інфраструктури Росії. У Краснодарському краї підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу "Туапсинський". 

Також встановлено наслідки атаки ударних БпЛА по нафтобазі "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області. Внаслідок удару знищено один та пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000. 

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи для послаблення наступальних можливостей ворога та зниження його воєнно-економічного потенціалу з метою примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Що відомо про нещодавні вибухи у Росії?

  • Уночі 19 січня Саратовську область атакували дрони. У місцевому аеропорту запроваджували обмеження. Жителі Саратова зазначали, що у місті під ударом дронів опинився місцевий НПЗ. Він лише нещодавно відновив роботу після попередньої атаки.

  • 17 січня Росію атакували майже 100 дронів, вибухи чули в семи регіонах, зокрема в Сочі. Під час атаки були обмежені роботи аеропортів у Краснодарі, Саратові та Волгограді.

  • Українські бійці завдали удару по заводу "Атлант Аеро" в Таганрозі, серйозно пошкодивши його виробничі потужності. Завод відповідав за виробництво ударно-розвідувальних безпілотників.