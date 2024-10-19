Виготовляє запчастини для "Іскандерів": у РНБО підтвердили ураження заводу "Кремній" у Брянську

Під ранок 19 жовтня вибухи лунали у російському Брянську. Влада заявляла про відбиття атаки безпілотників, а місцеві жителі розповідали про серйозні наслідки прильоту. У ЦПД підтвердили, що атаковано було важливий об'єкт.

Так, сьогодні у соцмережах окупанти бідкалися, що в них палає одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії. Йдеться про завод "Кремній" у Брянську.

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Приречений на знищення

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що у Брянську зазнав атаки завод "Кремній".

На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, та російських БПЛА,

– розповів він.

Коваленко зазначив: певна річ, що цей об‘єкт має бути знищений.

Також керівник ЦПД опублікував відео яскравого спалаху на підприємстві у Брянську.

"Бавовна" у Брянську: дивіться відео

До слова, "Кремній" далеко не вперше опиняється під ударом українських дронів. Так, відомо про атаку 28 червня цього року. Взимку і восени на підприємстві теж неодноразово ставалася "бавовна".

Зазначимо, що 90 відсотків виробництва на "Кремній Ел" йде у військову продукцію. Росія інвестує у завод колосальні суми. Лише, за офіційними даними, там працюють приблизно 1 700 працівників.