2 серпня Росію та окупований Крим масовано атакували дрони. Сталися "бавовни" на нафтопереробних заводах і нафтобазах.

Так, дуже гучно було у Рязані, Новокуйбишевську та Феодосії. Пізніше міноборони Росії уточнило, що над 9 регіонами було нібито знешкоджено 112 українських безпілотників, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на НПЗ під Самарою 2 серпня?

Зокрема, у Самарській області було збито нібито 5 безпілотників. Під ранок жителі Новокуйбишевська, розташованого за 20 кілометрів на північний захід від Самари, спостерігали, як над їх містом кружляли дрони, а потім, як горів місцевий НПЗ. Вони не приховували емоцій. Настільки "звичайні" росіяни були вражені яскравою "бавовною", яку утворили наші дрони. Зазначається, що була уражена установка ЭЛОУ АВТ-11 на нафтопереробному заводі.

Як росіяни реагували на удар по НПЗ: дивіться відео, містить нецензурну лексику

Як палає НПЗ: дивіться відео

Приліт по установці ЭЛОУ АВТ-11: дивіться відео

"Бавовна" на НПЗ з іншого ракурсу: дивіться відео

Пожежа на нафтопереробному заводі: дивіться відео

Зверніть увагу! Установки ЭЛОУ-АВТ-11 – це ключовий технологічний комплекс на нафтопереробному заводі, призначений для первинної переробки нафти.



До слова, губернатор області В'ячеслав Федорищев визнав атаку на регіон, а також і той факт, що українські безпілотники влучили по одному із "промислових підприємств". Також чиновник повідомив, що в області запроваджено тимчасові обмеження мобільного інтернету, а в аеропорту "Курумоч" діють тимчасові обмеження на прийом та відправлення повітряних суден.