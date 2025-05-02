Позбавили "очей": з якою метою дрони атакували об'єкт космічної розвідки Росії

У Ставропольському краю Росії дрони атакували військову частину космічної розвідки – об'єкт "Звєзда". Його використовують для моніторингу ситуації у воєнних зонах, а також для інших операцій, зокрема кібершпигунства.

Про цей об'єкт ми знаємо катастрофічно мало, бо він дуже утаємничений. Як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, більше деталей можуть надати тільки наші розвідники.

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Чим важлива "Звєзда" для росіян

Судячи з усього, цей об'єкт виконував розвідувальну функцію, тобто його не використовували для атак чи відбиття нападу. Зараз він повністю не знищений, очевидно, там досі працюють люди.

Вони займаються збором, аналізом, систематизацією різноманітних даних, які надходять з перехоплень. Далі їх намагаються дешифрувати,

– підкреслив Іван Ступак.

Мовиться про дані з різних супутників, які належать не одній державі. Поки невідомо, чи були ці перехоплення вдалими, чи їх просто накопичували як великий масив інформації.

У будь-якому випадку найважливішим є те, що до цього об'єкта дійшли руки й по ньому прилетіло. Це означає, що наступні рази Україна далі намагатиметься їх знищувати. Бо чим менше у Росії спроможностей щось перехоплювати, аналізувати, тим слабшою вона стає.

"Зараз Росія позбавлена своїх "очей". Не знаємо, наскільки сильно, проте це точно не перший та не останній удар", – підсумував ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, 2 травня дрони долетіли до однієї з головних станцій системи космічної радіоелектронної розвідки Росії. Губернатор Ставропольського краю підтвердив падіння уламків безпілотників.