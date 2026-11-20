20 листопада у Смоленській області Росії дрони атакували завод ПАТ "Дорогобуж". Це великий виробник компонентів для промислових вибухових речовин.

Небезпека БПЛА в регіоні була оголошена близько опівночі. Незабаром українські моніторингові телеграм-канали повідомили, що було завдано удару по території проммайданчика ПАТ "Дорогобуж".

Що відомо про атаку на хімзавод "Дорогобуж"?

На опублікованому у мережі відео видно момент вибуху.

OSINT-аналітик видання ASTRA підтвердив, що вибух стався на заводі, який називають найбільшим промисловим підприємством Смоленської області.

Вибух на хімзаводі у Смоленській області: дивіться відео

ПАТ "Дорогобуж" входить до групи "Акрон", основним бенефіціаром якої є В'ячеслав Кантор, російський мільярдер та колишній голова Європейського єврейського конгресу.

ПАТ "Дорогобуж" – один із провідних російських виробників мінеральних добрив. За даними компанії, завод забезпечує близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Продукція підприємства має подвійне промислове призначення, зокрема потенційне застосування у виробництві промислових вибухових речовин.

Також завод виробляє аміак, азотну кислоту, мінеральні добрива, нітроамофоску.

Востаннє ПАТ "Дорогобуж" було атаковано у ніч проти 25 лютого. Тоді під час атаки загинули семеро людей.

Тим часом у міноборони Росії заявили, що 310 українських безпілотників збито за ніч над регіонами Росії, анексованим Кримом, Азовським та Чорним морями.