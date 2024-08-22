Буданов розповів, куди саме цілилися дрони, атакуючи Підмосков'я

ГУР атакувало важливий військовий об'єкт під Москвою. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції.

Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою. Раніше російська влада повідомляла, що тієї ночі нібито збили аж 11 дронів над Подольськом, приблизно в 10 кілометрах на південь від російської столиці.

Дивіться також Український БпЛА летів атакувати "Оленью": у Мурманській області зупинили роботу два аеропорти

Українські БпЛА долетіли до Москви

Крім атаки на центр радіотехнічної розвідки, розвідники також завдали ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Поки що масштаби втрат ворога залишаються незрозумілими.

Зараз ми проводимо перевірку,

– сказав Буданов.

Повідомляється, що аеропорт Остаф'єво виконує одразу кілька функцій для російського міноборони. Там не лише стоять літаки – у 2018 році там побудували кілька масивних кільцевих антенних решіток. Вочевидь, це стратегічний об'єкт для сигналів та зв'язку.



Антенні решітки, побудовані у 2018 році / Bing Maps

Також можливо, що було уражено інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або біля нього (чи в Московській області загалом).

Буданов не уточнив, де саме розміщений уражений центр радіотехнічної розвідки. Останні дані, зібрані системою NASA Fire Information for Resource Management System, не показують пожеж в Остаф'євому. Хоча варто зауважити, що на цьому сервісі фіксують лише тривалі пожежі, а не вибухи.

Тим часом Росія традиційно запевняє, що її сили ППО нібито позбивали всі безпілотники, які прямували до російської столиці.

Також мер Москви заявив, що це була одна із найбільших атак безпілотників на місто. Це при тому, що він говорив про збиття 10 БпЛА, а не 11, як згодом написало російське міноборони.

Варто зазначити, що також у ніч проти 21 серпня вибухи лунали на авіабазі "Міллерово" в Ростовській області.