"Бавовна" у Воронезькій області, ракетна атака на Південь України: хронологія 913 дня війни

Український опір російській агресії триває. Наша країна святкує третій День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Завдяки захисникам, які стримують ворожий наступ, зокрема на Донеччині.

Що відбувалося на фронті, у політиці та дипломатії протягом 913 дня великої війни, передає 24 Канал.

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