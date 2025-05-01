Через атаку БпЛА на хімкомбінат у Росії, міг статися витік кислоти: мережа пише про евакуацію

24 травня уранці дрони атакували хімкомбінат "Азот" у Тульській області. Це найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії.

Губернатор Тульської області заявив про пошкодження на підприємстві трубопроподу з природним газом. Пізніше стало відомо і про ураження ємності з кислотою, передає 24 Канал.

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Що відомо

Чиновник повідомив, що перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє. Тим часом місцеві жителі повідомляють, що з населених пунктів за 10 кілометрів від підприємства почалась евакуація населення.

У ЦПД підкреслили, що завод виготовляє речовини, що можуть використовуватися у військових цілях. Це аміачна селітра, метанол та аргон.

Як палає "Азот": дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 23 травня дрони завдали удару по заводу "Енергія" в Єльці. Той виробляє батареї для "Іскандерів" та КАБів.