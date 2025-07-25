У Росії уражені два важливі заводи: у ЦПД пояснили, навіщо дрони б'ють по ворогу

Українські дрони знову уразили важливі об'єкти на території Росії. Під атаку потрапили заводи, які допомагають виробляти зброю та працюють на вороже військо.

Про це пише 24 Канал з посиланням на директора Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Чим важливі заводи в Росії, по яких б'ють дрони?

Як зазначає Андрій Коваленко, уражені цілі є важливими об’єктами військово-промислового комплексу Росії. Через масовану атаку в країні-агресорці сталася серія вибухів. Уночі дрони збивали над 10 різними територіями, підконтрольними Росії.

Під час атаки було уражено Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї. Підприємство виробляє хімічну сировину для вибухівок, зокрема азотну кислоту й аміачну селітру.

Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ,

– написав Коваленко.

По заводу, за даними місцевої влади, було завдано щонайменше 20 ударів. Вибухи у Невинномиську пролунали приблизно о 2:30 ночі. Місцеві жителі повідомили, що після гучних вибухів вони бачили, як загорілися поля за містом.

Інший об'єкт, який атакували дрони – Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Це підприємтсво для російського воєнно-промислового комплексу вважається одним з найстаріших і стратегічно важливих. Завод займається виробництвом широкого спектра порохів, як для стрілецької зброї, так і для артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Від його продукції залежить робота десятків російських оборонних підприємств. За словами глави ЦПД, без виробів із заводу в Котовську фактично росіяни не можуть виготовляти такі системи як "Град" і "Смерч".

До слова пороховий завод у Котовську раніше вже атакували дрони. 11 червня там пролунало близько 10 вибухів. Російська ППО не впоралася з нальотом БпЛА і вони влучили в ціль.