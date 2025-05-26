У Росії написали про пожежі в районі великих підприємств, а потім пояснили це "процесом роботи"
- У Тульській області вночі 26 травня сталися вибухи, а на супутникових знімках з'явилися осередки пожеж, які російські ЗМІ згодом пояснили "процесом роботи".
- Тим часом місцеві телеграм-канали продовжують писати про роботу "певео" та збиті безпілотники.
Вночі 26 травня у Росії лунали вибухи через атаку безпілотників. Спочатку росіяни скаржилися, що після цього виникли пожежі в районі кількох великих підприємств у Тульській області.
Але згодом це назвали "процесом роботи", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. До слова, бідкалися вони й про вибухи поблизу хімзаводу в Івановській області та заводу, що виробляє "Шахеди" у Татарстані.
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Що відомо про атаку на Тульську область
Українські OSINT-канали стверджували, що вночі була здійснена атака на оборонний завод "СПЛАВ" у Тульській області, якому уже перепадало 7 та 22 травня.
Також на супутникових знімках NASA помітили осередки пожеж на:
- заводі великих деталей, який займається виробництвом деталей для панельного будівництва,
- великому регіональному виробнику чавуну "Тулачермет", що випускає складні технічні деталі підприємства "ВПК-Полімери",
- заводі з лиття пластмасових деталей,
- виробничому об'єднанні "Туліт", яке спеціалізується на виробництві опалення.
Також дуже близько до одного із вогнищ займання розташований Тульський електротехнічний завод.
Однак, росіяни натомість заявили, що супутникові знімки NASA показують такі ж осередки пожеж і в інші дні. Тому вони назвали це "специфічними відображеннями супутниками процесу роботи підприємств".
Попри це, місцеві телеграм-канали вдень 26 травня писали, що російська "певео" й далі збивала безпілотники над Тульською областю, через що навіть нібито постраждала жінка.