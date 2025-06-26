15 за годину: від Таганрога до Москви лунають вибухи

Неспокійна ніч у Росії була на 26 червня. В низці міст чули вибухи. Росіяни скаржаться на атаки безпілотниками.

24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про вибухи в Росії уночі 26 червня

Російські телеграм-канали пишуть, що в Таганрозі та сусідніх районах протягом години чули близько 15 вибухів. Інформації про постраждалих чи руйнування поки немає.

У Росії вибухи вночі 26 червня: дивіться відео

Собянін заявив, що ППО збила два безпілотники на підльоті до Москви. Втім, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Також мовиться про вибухи у підмосковних Зеленограді, Комунарці, Прокшино. Було атаковано і міста Дєдовськ та Красногорськ у Московській області.

У Зеленограді чули щонайменше 6 вибухів.

У нас тривога в Зєлєкє. О, ППО пішла. Чутно хлопки навіть

– говорить росіянин.

Вибухи у Зеленограді: дивіться відео

***ть засняв,

– каже житель Нової Москви.

Вибухи під Москвою 26 червня: дивіться відео (обережно, лайка!)

Росіянин із Дєдовська повідомив, що за три хвилини збито 3 дрона. "Х***чат ппошки", – повідомив він.

Вибухи у Дєдовську: дивіться відео (обережно, лайка!)

Та якщо одні щиро тішаться, що вони "сиділи-сиділи, дивилися-дивилися", а потім зафільмували історичні події, то інші здушено лаються, мовляв, що там свистить.

Реакція росіян на нічні вибухи: дивіться відео (обережно, лайка!)

"План "Килим" оголошений в аеропорту Внуково. Попередньо, через українські БПЛА в небі. Нині поряд зі столицею нарізають кола щонайменше чотири літаки. Повітряні судна чекають на дозвіл на посадку. На цей час 18 літаків затримуються на приліт, а на виліт 11 рейсів", – жаліються росіяни.

Росавіація повідомила, що план "Килим" запровадили і в Калузі.