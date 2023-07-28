Вибухи, підрив нафтобази, невдале збиття ракет: що відомо про "бавовну" в Росії 28 липня

На території буйно цвіте "бавовна". Зокрема, внаслідок вибуху в Таганрозі постраждало чимало людей. Окрім того, неспокійно було в інших містах та регіонах ворожої держави.

П'ятниця, 28 липня, видалась для окупантів дуже неспокійною через вибухи та паніку, що була після них. Про все що відбувалось у містах загарбників цього дня, чому, справді, у всьому винна російська ППО, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Репресії тривають, трон хитається: чому арешт Гіркіна – ознака серйозних чвар у Кремлі

Збиття ракети над Таганрогом

Як пишуть російські телеграм-канали, у місті Таганрозі Ростовської області вдень 28 липня пролунало два вибухи. За словами місцевих, перший вибух був дуже гучним, другий – менш.

Внаслідок цього повибивало вікна в будівлях, було пошкоджено чимало автівок, споруд, дістали поранення щонайменше 10 людей, а також утворилась вирва довжиною та шириною у 5 метрів.

Таганрог після вибухів: дивіться відео з телеграм-каналів

Згодом у міноборони ворожої держави заявили, що збили над місто ракету, що й спричинило вибухи й руйнування. Разом з тим там поспішили запевнити, що загиблих внаслідок цього нібито немає.

Інша "бавовна" на Ростовщині

Російські ЗМІ вирішили не приховувати, що місце прильоту – за п'ять кілометрів від авіабази "Таганрог", де базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Також там є майданчики для запуску безпілотників.

Власне, не лише у Таганрозі було неспокійно 28 липня. Пропагандисти повідомляли, що вибухи чули місцеві в районах інших населених пунктах Ростовської області. Зокрема, Азов та Чалтир.

Губернатор регіону Васілій Голубєв пояснив це тим, що нібито в небі над Ростовською областю було збито "ворожі ракети". Отже, в хід пішла улюблена казочка росіян про "успішну роботу ППО".

Як загарбники збивали "ворожі цілі" над Ростовщиною: дивіться відео

Вибухівка на заводі в Самарі

У цій "бавовні" Росія одразу почала звинувачувати Україну. Окупанти вигадали, що Збройні Сили випустили переобладнані в ударний варіант зенітні ракети системи С-200.

З Ростовської області перенесемось в Самарську. В цьому регіоні в районі Куйбишевського нафтопереробного заводу місцеві чули гучні вибухи.

Спершу була інформація, що це спрацювала вибухівка. Згодом її підтвердив депутат російського парламенту Алєксандр Хінштейн. Він заявив, що на території Куйбишевського нафтопереробного заводу заклали вибуховий пристрій.

Через певний час росЗМІ почали запевняти, що ймовірного підозрюваного в цьому вибуху завдяки відео з камер спостережень було затримало. За словами пропагандистів, працював чоловік електриком на заводі та власноруч виготовив вибуховий пристрій.

Не виключено, що сам він родом з міста Ізяслав, що на території України в Хмельницькій області, проте офіційно прописаний у російській Тюмені.

Паніка окупантів

Після усіх цих тривожних новин російські медіа 28 липня, близько 18:30 повідомили, що у Ростові-на-Дону було запроваджено план "Повітряна тривога".

Всім поліцейським та іншим силовикам наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір над містом. Підсумки спостереження слід заносити до журналу.

Водночас у Таганрозі запровадили режим надзвичайної ситуації, про що заявив мер міста. Також у цьому населеному пункті, у якому живе близько 250 тисяч людей, у центрі перекрили рух для автівок.

Маразматична реакція Кремля

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вчергове почала розповідати байки про "злочинний київський режим", що нібито вирішив завдати ударів по мирній інфраструктурі.

Окрім того, вона пообіцяла вжити "жорстких заходів" у відповідь, адже, на її думку, військової доцільності в цих атаках "не було". Очевидно, Захарова забула прочитати росЗМІ, які, як ми зазначали вище, активно писали про те, що вибух в Таганрозі стався за 5 кілометрів від авіабази.

Рішуче засуджуємо чергові злочинні дії "київського режиму", спрямовані проти цивільного населення та мирної інфраструктури. Військового сенсу вони явно не мали. Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь.

Позиція України: винна ППО Росії

"Бавовну" в Росії одним з перших прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, у всьому винна російська протиповітряна оборона.

Події в Таганрозі – це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО.

Згадаємо, що нещодавно загалом тему вибухів у Росії, та зокрема Москві, коментував речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Як він зазначив, такої "бавовни" на території ворожої держави з кожним днем ставатиме все більше, а Кремль ніяк не зможе контролювати цей процес.