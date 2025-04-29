В Росії – неспокійна ніч: окупанти скаржаться на гучні вибухи та БпЛА відразу в кількох областях
- Росіяни вночі 29 квітня скаржаться на атаку БпЛА.
- Російське міноборони заявило про роботу "пе-ве-о" в кількох областях.
Росіяни вночі 29 квітня стали бідкатися на атаку БпЛА. Водночас їхнє міноборони заявляло про "успішну" роботу "пе-ве-о".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу російського оборонного відомства та ворожі телеграм-канали.
Дивіться також У Новоросійську після сильних вибухів загорілась стоянка та цистерна з паливом
Вибухи в Росії
Російське міноборони писало, що в період з о пів на 9 годину вечора до 11 години вечора за московським часом їхнє ППО начебто знищило понад пів сотні безпілотних літальних апаратів літакового типу:
- ️40 БпЛА – над територією Курської області,
- 5 БпЛА – над територією Орловської області,
- ️2 БпЛА – над територією Республіки Крим,
- 3 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
- 1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.
В російських пабліках пишуть, що жителі Рязані також інформують про роботу "пе-ве-о" над містом. Там вказують, що попередньо дрони намагаються атакувати місцевий нафтозавод.
За словами місцевих, щонайменше 5 гучних вибухів було чути в стороні місцевого НПЗ близько 0:50 ночі. Після них у найближчих будинках затремтіли шибки, а у автомобілів спрацювала сигналізація. До цього, як кажуть очевидці, було чутно звук прольоту безпілотників.
Вночі російські телеграм-канали писали про роботу "пе-ве-о" і на Курщині.
Нагадаємо, що неспокійною видалася для росіян ніч і на понеділок, 28 квітня. Країну-агресорку атакували понад 100 БпЛА.