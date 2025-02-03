Нічний привіт від "добрих" дронів: Волгоград атакували БпЛА, є перебої зі світлом та зв'язком

Вогняна ніч знову розпочалася у Росії. "Добрі" БпЛА атакують Волгоград та область.

Ймовірно, під прицілом знову Волгоградський НПЗ, який уже палав у ніч на 31 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка та росЗМІ.

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Росіяни скаржаться на вибухи та відсутність електрики

Атака розпочалася близько опівночі 3 лютого по київському часу.

"Знову дещо прилітає по Волгоградському НПЗ, який в десятці провідних заводів Росії. Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне пальне і забезпечувати російську армію злочинців", – написав Коваленко.

Обережно, нецензурна лексика! Момент прильоту у Волгограді: дивіться відео

За даними російських телеграм-каналів, вибухи лунали у кількох районах Волгоградської області, зокрема, Світлоярському, Октябрському, Суровикінському, Красноармєйському та Ворошиловському районах.

Йде сильна атака БпЛА… Думаю, що бомблять завод "Лукойлу". Три вибухи, три прильоти,

– усе детально розповів росіянин на відео.

Волгоград атакували БпЛА: дивіться відео

Вони традиційно стверджують, що працює "певео", але на опублікованих кадрах видно потужні прильоти, яким передували характерні звуки руху БпЛА.

Росію атакують БпЛА: дивіться відео

Лише у Червоноармійському районі Волгограда, поблизу місцевого НПЗ, місцеві чули від 2 до 5 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.

Після атаки по Волгограду є загоряння: дивіться відео

Після цього масово почали скаржитися на перебої з електрикою. Ймовірно, щось влучило також "в електростанцію або проводи вуличного освітлення". А ще з'явилися проблеми із мобільним зв'язком.

Обережно, нецензурна лексика! Після атаки на Волгоград зникло світло: дивіться відео

Також в аеропорту Волгограда раніше були введені обмеження польотів, але їх зняли, схоже, ще до кінця атаки.

До слова, не лише Волгоградська область приймає нічні дрони, але й Кіровська – там також частково відключили світло.