"Збивали" нафтобазою: окупанти стверджують, що вночі знищили майже 100 дронів
- Вночі 3 серпня дрони атакували Росію, в регіонах фіксували вибухи та пожежу на нафтобазі в Сочі.
- Водночас російське міноборони заявило про нібито "знищення" 93 безпілотників.
Ніч проти 3 серпня видалася для окупантів неспокійною. Так, росіяни бідкалися на атаку дронів та вибухи. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в одному з міст, де зафіксували пожежу.
Водночас міноборони країни-агресорки в звичній для них манері заявили про "успішну" роботу їхньої "пе-ве-о". Про це пише 24 Канал з посиланням на російське відомство.
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Що відомо про атаку на Росію?
Вночі 3 серпня невідомі дрони атакували російський Воронеж. Очевидці чули до 20 вибухів, а на околицях міста бачили яскраві спалахи. Атака, за інформацією пропагандистських ЗМІ, почалася близько 00:20.
Під атакою дронів вночі опинилися і Сочі. Одним із головних наслідків атаки стало займання резервуара з паливом на нафтобазі в Адлерському районі. Ймовірно, мовиться про "Роснефть Кубаньнафтопродукт". Тоді мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив, що пожежа виникла через влучання безпілотника.
Палає нафтобаза в Сочі: дивіться відео
В самому ж міноборони Росії заявили, що засобами ППО нібито було "знищено та перехоплено" 93 БпЛА:
- 60 – над акваторією Чорного моря,
- 18 – над територією Воронезької області,
- 7 – над територією Бєлгородської області,
- 3 – над територією Брянської області,
- 2 – над територією Курської області,
- 1 – над територією Нижегородської області,
- 1 – над територією Краснодарського краю,
- 1 – над територією Республіки Крим.