Росія заявила про понад 200 "збитих" дронів у 12 областях та на ТОТ

Росія у ніч на 3 жовтня була під атакою "добрих" безпілотників. Вона заявила, що нібито "збила" понад 200 БпЛА.

Загалом дрони атакували 12 областей. Про це заявило міністерство оборони Росії.

Що відомо про атаку на Росію

Атаку "відбивали" в період з 20:00 2 жовтня до 8:00 3 жовтня.

Російська "певео" відзвітувала про "знищення" 218 БпЛА збиті за ніч.

Під прицілом опинилися території Астраханської, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської, Смоленської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, а також окупованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України підтвердило ураження трьох ключових нафтових об'єктів на території Росії на відстані від 480 до 1000 кілометрів від лінії фронту.

Успішних ударів було завдано по Волгоградському НПЗ, великому нафтохімічному об'єкту в Самарській області та стратегічній станції "Самара".

До слова, осінтери уже підрахували збитки від атаки на "Самару" 2 жовтня. З урахуванням нафти, що знаходилася в резервуарах, загальна вартість втрачених активів попередньо оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів.