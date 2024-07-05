За даними ЗМІ, у Ростовській області дрон збив російський гелікоптер. Екіпаж зміг здійснити посадку, але літальний апарат серйозно пошкоджений.

Вертоліт виявили місцеві фермери. Пілоти просто кинули його посеред поля.

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Подробиці інциденту

Місцеві російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області зранку 5 липня фермери знайшли в полі кинутий гелікоптер. Це трапилося в одному із поселень Азовського району.

За словами очевидців, літальний апарат здійснив жорстку посадку після зіткнення з безпілотником. Внаслідок зіткнення у вертольота пошкоджено хвостову частину.

Судячи зі стану, пілоти змогли посадити його у чистому полі. Про членів екіпажу поки що нічого не відомо,

– пишуть російські ЗМІ.

Поки що у мережі є лише таке фото:



Збитий російський вертоліт у Ростовській області / Фото РосЗМІ

До цього на Ростовщині лунали вибухи. Місцевий губернатор Голубєв заявив, що ППО буцімто збила над регіоном аж 10 дронів.

Місцеві жителі також показали пожежу, яка трапилась на Лівому березі Ростова після атаки. Однак пропагандисти стверджують, що ця величезна хмара диму на Лівому березі – наслідки "екстреної посадки" військового вертольота в Азовському районі.

Що каже місцева влада

Офіційних коментарів щодо інциденту від місцевої влади не було. Однак один із головних пропагандистських каналів заявив, що вертоліт сів, аби не потрапити під удар дронів. Мовляв, через високу температуру двигуна під ним нібито спалахнула трава.



Пожежа в Ростовській області / Фото РосЗМІ

Також пропагандисти запевняють, що вогонь вдалося швидко загасити, а гелікоптер залишився цілим.

Примітно, що вони змовчали про те, що вертоліт підбив дрон. Також навряд гелікоптер залишився б цілим після такої пожежі, як на фото.

До слова, також російські ЗМІ повідомляють, що ще один вертоліт АН-2 жорстко сів у Забайкаллі. Постраждали 6 людей.