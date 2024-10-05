Дрони могли вдарити по спиртзаводу у Новохоперську: в мережі показали момент удару

Неспокійною була для росіян ніч проти 5 жовтня. Невідомі дрони атакували Воронезьку область Росії.

Зокрема, під удар міг потрапити місцевий спиртзавод. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів на Воронезьку область

Близько 3:30 губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв повідомив, що дрони атакували декілька російських підприємств.

За його словами, одна людина буцімто зазнала поранення. На території одного з підприємств виникло займання.

Водночас на іншому підприємстві, яке атакували БпЛА, нібито минулося без постраждалих і руйнувань.

Вже згодом з'явилася інформація, що під ударом міг опинитися спиртзавод у Новохоперську, Воронезької області.

Удар по підприємству у Новохоперську: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика)

Цікавим є те, що слова місцевих різняться від раніше заявленого губернатором. Вони стверджують, що внаслідок удару цех було знищено, а всіх, хто був на зміні, відправили додому. За інформацією від місцевих, минулося без жертв. Наразі на місці працюють сапери.

Ще значно цікавішим на цьому фоні виглядає звіт Міноборони Росії, який не сходиться зі словами губернатора та кадрами, що були опубліковані в мережі.

У відомстві запевняють, що країну-агресорку буцімто атакували 10 БпЛА. Там додали, що нібито 7 дронів було знищено над Бєлгородською областю, 1 – над Воронезькою та ще 2 – над Курською. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося.

Дрони СБУ вдарили по нафтобазі

Нагадаємо, що у ніч на 4 жовтня дрони СБУ завдали потужного удару по російській нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області, де зберігалося 20 резервуарів з паливом.

За інформацією джерел 24 Каналу, ворожа ППО намагалася збити дрони, але безуспішно. Місцеві жителі повідомляли про п'ять потужних вибухів, після яких почалася велика пожежа.

Ця атака є частиною масштабної кампанії СБУ, спрямованої на удари по аеродромах, складах ракет і нафтобазах на території Росії, які відіграють важливу роль у логістиці ведення війни. Як зазначає джерело в СБУ, "оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі".