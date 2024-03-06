Що росіяни ховали на комбінаті у Курській області: військовий огляд від Світана

У Росії ніч на 6 березня видалася дійсно гарячою, особливо у Воронезькій та Курській областях. Зокрема, внаслідок дронової атаки спалахнула пожежа на території гірничо-збагачувального комбінату ім. А.В. Варичева у Залізногірську.

Крім того, у тій же Курській області загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі проаналізував полум'яну ніч у Росії.

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Що росіяни ховали на комбінаті у Курській області

На гірничо-збагачувальному комбінаті багато різних механічних підприємств, на базі яких можна ремонтувати техніку. Тож цей комбінат росіяни зараз можуть використовувати, як велику базу для розташування та ремонту своєї військової техніки.

"Знаю його, був там (гірничо-збагачувальний комбінат – 24 Канал) неодноразово. Там дуже велика територія і на ній зараз розташована військова техніка росіян", – припустив Світан.

У Воронежі могли поцілити у полігон

У російських телеграм-каналах також повідомляли, що буцімто українські військові атакували аеродром "Балтимор", що у Воронежі. За словами Світана, у такому випадку під атаку міг попасти полігон і місцерозташування однієї з російських військових частин, що поруч.

"Думаю, упродовж дня або завтра може бути підтвердження 200-х і 300-х у цьому таборі", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Що поховає російський флот

Уночі 5 березня українські захисники знищили російський патрульний катер "Сєргєй Котов". Окрім екіпажу на борту імовірно був гелікоптер Ка-29. Це модифікація Ка-27, їх у Росії усього близько 50 одиниць. Він має цілий комплекс для боротьби з човнами, також його можуть використовувати для висадки десанту.

Їх (Ка-29 – 24 Канал) – небагато, близько пів сотні. Мінус цей гелікоптер – це серйозний удар по морській авіації Росії,

– сказав Світан.

Він також переконаний, що останнім "цвяхом у домовину російської авіації" стануть винищувачі F-16, які має отримати Україна.

Полум'яна ніч у Росії: що відомо