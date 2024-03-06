Комбінат, склад пального і не тільки: все про полум'яну ніч в Росії

Вночі та зранку у різних областях Росії вибухи та пожежі. Окупанти бідкаються на навалу безпілотників.

Традиційно росіяни звинувачують в атаці Україну. Однак наразі в ЗСУ ніяк не коментували "бавовну" в Росії.

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У Туві стався потужний вибух на ТЕЦ

Вночі 6 березня у Туві на Шагонарській ТЕЦ стався вибух – там спалахнула пожежа. Станом на 6 ранку за Київським часом було відомо про 18 постраждалих. Також під завалами шукають трьох людей.

Тим часом глава Туви Владислав Ховалиг у своєму телеграмі повідомив, що на місці з'ясовують причини надзвичайної події. Споруду оточили та залучили спецслужби.

Також у Туві створюють оперативний штаб. Туди увійдуть керівництво МНС, МВС, росгвардії, регіонального Мінохорони, МінЖКГ, Мінтопенерго, Служби ГО та НС.

Наслідки вибуху Шагонарській ТЕЦ: Фото з місцевих телеграм-каналів

У Бєлгороді працювала ППО

Близько 8 ранку у Бєлгороді та в Бєлгородському районі оголосили повітряну тривогу. Губернатор Гладков звернувся до мешканців й закликав їх перебувати вдома та не підходити до вікон.

Трішки пізніше він заявив, що у Бєлгородському районі система ППО буцімто збила БпЛА літакового типу у районі села Ближнє.

Повітряна тривога у Бєлгородській області: дивіться відео

Воронеж був під атакою дронів

Губернатор Воронезької області зранку заявив, що в регіоні буцімто виявили кілька безпілотників. Він запевнив, що їх усіх збили.

Цікаво, що цього ранку вибух чули жителі селища міського типу Анна у Воронезькій області. Неподалік там розташована нафтобаза.

Також російський телеграм-канал BAZA заявив, що наші військові буцімто намагалися атакувати військовий аеродром Балтимор, розташований у Воронежі. Буцімто БпЛА збили за кілька кілометрів від об'єкта.

Крім цього, пишуть, що ще два БпЛА буцімто були націлені на нафтобазу в регіоні. І що уламки одного з них впали на території підприємства.

Місцевий губернатор намагався запевнити, що буцімто в регіоні збили 3 дрони. Однак на відео, яке виклали самі росіяни, видно густий дим.

Дим здіймається у Воронезькій області: дивіться відео

У Курській області дрони атакували склади з паливом

У Курській області теж було неспокійно – росіяни кілька разів бідкалися на атаку безпілотників.

Під час першої атаки губернатор Курської області Старовойт заявив, що горить склад пально-мастильних матеріалів. ЗМІ уточнили, що безпілотник потрапив прямо в резервуар із паливом. БпЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську. Постраждалих не зафіксовано.

За кілька годин російські ЗМІ повідомили, що БпЛА нібито знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева.

Перший удар по Курській області: дивіться відео

Другий удар по Курській області: дивіться відео

Росіяни звинувачують в цій атаці Україну. Джерела 24 Каналу у ГУР теж заявили, що атака безпілотниками гірничо-збагачувального комбінату у Курську – операція розвідки. Однак офіційно українська сторона поки що не надавала коментарів.