Десятки вибухів у небі: дрони атакують Ростовську область

Уночі 6 квітня росіяни почали бідкатися на атаку добрих дронів у Ростовській області. У регіоні лунали вибухи.

Близько 01:30 російські телеграм-канали почали повідомляти про наближення українських безпілотників до Ростовської області, передає 24 Канал.

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Ростовська область під атакою БпЛА

Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА, а потім не менше десяти вибухів у небі. Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.

Крім того, у мережі пишуть, що декілька безпілотників рухаються з Таганрозької затоки у бік Ростова. У самому обласному центрі три вибухи чули мешканці Первомайського та Пролетарського районів. Один безпілотник нібито збили неподалік нещодавно пошкодженого будинку на Міськрадянській. Дуже гучний вибух і спалах були біля ЖК Вересаєво.

Загалом російські телеграм повідомляють, що у Ростовській області та у самому Ростові тамтешня ППО нібито вже збила багато цілей.

Безпілотники гучно літають у Ростовській області: дивіться відео

До слова, у російському Чапаєвську дрони атакували завод з виробництва вибухівки "Промсинтез".