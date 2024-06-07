Наслідки уточнюються: окупанти заявили про ракетну атаку на Ростов

Росіяни заявили про те, що на Ростов 7 червня нібито здійснили ракетну атаку. Місцеві жителі налякані та очікують на почастішання обстрілів.

Так, губернатор Василь Голубєв заявив, що Ростовську область буцімто атакували трьома ракетами, запущеними з боку України.

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Що відомо про можливу ракетну атаку на Ростов

Російський губернатор Ростовської області заявив, що ракети летіли з боку України. Він також запевнив, що сили "пе-ве-о" знищили їх усіх.

Близько 11:00 сили ППО зафіксували ракетну атаку з боку України. На підльоті до Ростовської області знищено 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються,

– заявив Голубєв.

Варто зазначити, що ракети були збиті не на підльоті до регіону, а вже фактично над головами місцевих жителів.

Зокрема місцеві телеграм-канали заявили, що ракети буцімто були знищені під Каменськом-Шахтинським, вони навіть опублікували відповідні фото. А це, до слова, вже Ростовська область.



Робота ППО у Ростовській області / РосЗМІ

Також місцеві жителі перелякалися гучних звуків вибухів і кидали капцями у кожного, хто публікував роботу ППО. Один кадр таки встигли вхопити місцеві телеграм-канали, результат – вище.



Вибухи у Ростовській області / скриншоти з місцевих чатів



Вибухи у Ростовській області / скриншоти з місцевих чатів

Вночі Ростовську область атакували дрони

До слова, раніше в міноборони Росії заявили, що цієї ночі їхні сили ППО нібито збили український безпілотник над Ростовською областю. Ще буцімто 8 перехопили над Азовським морем.