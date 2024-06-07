Наслідки уточнюються: окупанти заявили про ракетну атаку на Ростов
Росіяни заявили про те, що на Ростов 7 червня нібито здійснили ракетну атаку. Місцеві жителі налякані та очікують на почастішання обстрілів.
Так, губернатор Василь Голубєв заявив, що Ростовську область буцімто атакували трьома ракетами, запущеними з боку України.
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Що відомо про можливу ракетну атаку на Ростов
Російський губернатор Ростовської області заявив, що ракети летіли з боку України. Він також запевнив, що сили "пе-ве-о" знищили їх усіх.
Близько 11:00 сили ППО зафіксували ракетну атаку з боку України. На підльоті до Ростовської області знищено 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються,
– заявив Голубєв.
Варто зазначити, що ракети були збиті не на підльоті до регіону, а вже фактично над головами місцевих жителів.
Зокрема місцеві телеграм-канали заявили, що ракети буцімто були знищені під Каменськом-Шахтинським, вони навіть опублікували відповідні фото. А це, до слова, вже Ростовська область.
Робота ППО у Ростовській області / РосЗМІ
Також місцеві жителі перелякалися гучних звуків вибухів і кидали капцями у кожного, хто публікував роботу ППО. Один кадр таки встигли вхопити місцеві телеграм-канали, результат – вище.
Вибухи у Ростовській області / скриншоти з місцевих чатів
Вибухи у Ростовській області / скриншоти з місцевих чатів
Вночі Ростовську область атакували дрони
До слова, раніше в міноборони Росії заявили, що цієї ночі їхні сили ППО нібито збили український безпілотник над Ростовською областю. Ще буцімто 8 перехопили над Азовським морем.