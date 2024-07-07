Воронезьку область атакували дрони: росіяни бідкаються на гучну детонацію та пожежу

Ніч проти 7 липня виявилася для росіян не надто вдалою. Особливо постраждала Воронезька область країни-агресорки.

На складі у Воронезькій області після нібито атаки БПЛА сталася пожежа. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. Є повідомлення про детонацію.

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У Воронезькій області чули вибухи

Як бідкається місцевий губернатор Олександр Гусєв, детонація вибухонебезпечних предметів розпочалася після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірському районі Воронезької області. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього, як не дивно, немає, "потєрь" нібито також.

За його словами, вночі черговими силами славетної російської протиповітряної оборони було виявлено та знищено декілька безпілотників над територією Воронезької області. Однак це не минулося без наслідків для громадян країни-агресорки. Під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів.

У Воронезькій області фіксувалися БпЛА: дивіться відео

У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто із громадян не постраждав,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації наслідків цього "неприємного" інциденту. Для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси. З населенням нібито проводиться інструктаж задля забезпечення безпеки громадян.

Детонація на складі у Воронезькій області: дивіться відео

Місцеві ж бідкаються, що внаслідок атаки БПЛА не менше трьох годин триває детонація. Цікаво, що повітряна тривога у регіоні лунала понад 8 годин.

Зокрема, близько 22:00 у Бєлгородській області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА. Опісля 23:00 місцеві почали масово повідомляти про звуки пролітаючих поруч дронів. БпЛА було чути над Томаровкою, Борисовкою, Красною Яругою, Алєкєєвкою та в Ракитянському районі.