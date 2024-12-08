У Курську та Курчатові вночі працювала ППО, місцеві скаржилися на гучні вибухи

Ніч проти 8 грудня у Курській області Росії вкотре видалася неспокійною. У регіоні лунали вибухи, місцеві пабліки писали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Росіяни скаржилися на гучні вибухи у Курській області

Так, близько 3 години ночі за київським часом жителі Курська і Курчатова чули гучні вибухи. Повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох повітряних цілей. Тривога і регіоні була оголошена через ракетну небезпеку.

Як розповіли місцеві жителі, після першого вибуху в одному з районів у будинках затремтіли шибки, а біля машин у дворі спрацювала сигналізація. Потім було чути ще кілька потужних вибухів з інтервалом у 1 – 2 хвилини, також у місті включили тривожну сирену.

Інформації про наслідки атаки на Курську область наразі не надходило.

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Зауважимо, нещодавно Путін змінив губернатора Курської області. Алесєй Смірнов подав заяву на відставку, а посаду запропонували депутату Алєксандру Хінштейну. Російський диктатор при зустрічі заявив, що регіону потрібне "кризове управління".