"Яндекс" ліг, а два важливі заводи охопив вогонь: вночі прилетіло по Рязані та Башкортостані

У ніч на 8 жовтня прилетіло по Сасово в Рязанській області. Там на території одного промислового комплексу розташовані верстатобудівний завод "Саста" та дата-центр "Яндексу".

Після удару фіксують масштабні збої в роботі сервісів "Яндексу". Також у Башкортостані загорівся НПЗ "Газпром Нафтохім Салават". Про це пишуть ASTRA та Exilenova+.

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Як зауважують осінтери, "Саста" – дуже жирна ціль. Вона спеціалізується на виробництві металообробних верстатів, зокрема 5-осьових обробних центрів, токарно-фрезерних комплексів та важких верстатів.

Обладнання підприємства використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Росії. Його верстати необхідні для виготовлення високоточних металевих деталей і вузлів.

Підприємство також перебуває під міжнародними санкційними обмеженнями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на "Састу": дивіться відео

Цей важливий завод росіяни навіть заховали на супутникових картах "Яндексу", який, власне, теж розмістив своє обладнання на території.

ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" – великий дата-центр із заявленою енергетичною потужністю до 12 мегаватів та інфраструктурою для розміщення десятків тисяч серверів.

Після атаки почався масштабний збій у компанії. Зафіксовано "порушення електроживлення", через що недоступним став широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud.

Проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу.

Проблеми з "Яндексом": дивіться відео

Відомо, що на території об'єкта виникла масштабна пожежа.

Ще минулого місяця самі ж працівники дата-центру показували його обладнання та прямо заявляли, що він знаходиться у Сасово Рязанській області.

А у 2022 році губернатор Рязанської області Павло Малков відвідував цей об'єкт і говорив, що це "вкрай перспективне високотехнологічне підприємство", на майданчику якого знаходиться кілька десятків тисяч серверів, що дозволяють оперативно обробляти запити користувачів сервісів "Яндекса".

Припускають, що по Сасово в Рязанській області, ймовірно, завдали удару ракетами або реактивними БпЛА.

Також пишуть про ймовірне загоряння в районі НПЗ "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані.

Це один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів, розташований у місті Салават за 1400 кілометрів від кордону з Україною.

На об'єкті переробляють до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік. Підприємство входить до структури групи "Газпром" і виготовляє понад 150 найменувань продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

Раніше підприємство вже зазнавало ударів безпілотників. Так, 24 вересня 2025 року після атаки було пошкоджено установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-6. А 14 липня 2026 року – на НПЗ спалахнула пожежа і переробка нафти повністю зупинилася. Також виникала пожежа після атаки 13 серпня 2026 року.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Пожежа на заводі: дивіться відео

До слова, 7 жовтня Сили оборони атакували два нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії. Також Зеленський повідомив про українську відповідь у Чорному морі, однак не уточнив, яку саме ціль було уражено.