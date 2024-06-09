"Неспокійна" ніч для Бєлгородщини: росіяни скаржаться на атаку дронів

Ніч проти 9 червня виявилась дещо неспокійною для громадян країни-агресорки. Так у Бєлгороді повідомляють про атаку безпілотників, водночас у Підмосков'ї чули вибух.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. У Бєлгороді нарахували близько трьох дронів. Водночас гучний вибух чули й у Підмосков'ї, Попередньо, там застосували піротехніку, передає 24 Канал.

Дивіться також Відчувають наслідки своєї ж агресії: окупанти впустили ще дві авіабомби на Бєлгородщину

У Бєлгороді скаржаться на атаку дронів

За даними місцевих каналів, Бєлгородський район зазнав атаки за допомогою трьох безпілотників. Згідно з усіма традиціями, місцевий губернатор вже встиг звинуватити у цьому Збройні Сили України.

За попередньою інформацією, "потєрь нєт", внаслідок ударів начебто ніхто не постраждав. Однак повідомляється, що там пошкоджено лінію електропередач, що спричинило знеструмлення.

Так, зазначається, що "тимчасово" без світла залишилися жителі сіл Червоний Жовтень та Нова Наумівка, а також Валківського та Церковного хуторів. Частково є знеструмлення у селищі Жовтневе.

Аварійні бригади розпочнуть усунення наслідків після погодження з міністерством оборони Росії,

– заявив місцевий губернатор.

У Підмосков'ї чули вибух

Вночі у підмосковних Люберцях місцеві жителі чули гучний вибух. За словами очевидців, спершу вони побачили спалах, а вже незабаром був вибух у районі вулиці Камова, неподалік від ЖК "Самольот".

Жителі Підмосков'я чули гучний вибух: дивіться відео

Пізніше місцеві телеграм-канали додали, що ймовірно, гучний звук був пов'язаний з використанням піротехніки. Попередньо, хтось використав "якийсь вид потужної піротехніки біля машин, на стоянці автомобілів".

Водночас оперативні служби країни-агресорки уточнюють інформацію і продовжують з'ясовувати реальну причину вибуху. Однак у мережі оприлюднили відео, на якому видно, ймовірно, запуск піротехніки.

Ймовірно, невідомий використав біля машин піротехніку: дивіться відео

Також зазначається, що наразі розшукують того, хто міг запустити цю піротехніку.

Напередодні у Росії атакували аеродром "Моздок"