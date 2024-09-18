"Бавовна" у Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 938 доби війни

Український опір російській агресії триває третій рік. Сили оборони стримують ворожий наступ на Сході. "Невідомі" безпілотники атакують низку регіонів країни-агресорки. Окупанти тероризують нашу державу "Шахедами".

Яка ситуація на фронті, деталі операції на Курщині, домовленості щодо військової допомоги, наслідки російських обстрілів, розповідає 24 Канал.

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