"Бавовна" у Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 938 доби війни
Український опір російській агресії триває третій рік. Сили оборони стримують ворожий наступ на Сході. "Невідомі" безпілотники атакують низку регіонів країни-агресорки. Окупанти тероризують нашу державу "Шахедами".
Яка ситуація на фронті, деталі операції на Курщині, домовленості щодо військової допомоги, наслідки російських обстрілів, розповідає 24 Канал.
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Уночі вибухи лунали щонайменше у Смоленській, Орловській, Брянській, Тульській, Тверській та Ярославській областях. Місцеві повідомляють про ураження складу з боєприпасами у Тверській області – місті Торопець. Тим часом у Ярославській області міг вибухнути склад з паливно-мастильними матеріалами. Уночі дрони атакували південні, центральні, західні та північні регіони. Зокрема, під ударом перебувала столиця. Вранці ворог ворог запустив нові "Шахеди". Повітряні сили пишуть, є дрони на Чернігівщині й на Сумщині – курс на північ.
У Росії лунали вибухи у кількох областях
Окупанти масовано атакували Україну "Шахедами"
Уночі вибухи лунали щонайменше у Смоленській, Орловській, Брянській, Тульській, Тверській та Ярославській областях.
Місцеві повідомляють про ураження складу з боєприпасами у Тверській області – місті Торопець.
Тим часом у Ярославській області міг вибухнути склад з паливно-мастильними матеріалами.
Уночі дрони атакували південні, центральні, західні та північні регіони. Зокрема, під ударом перебувала столиця.
Вранці ворог ворог запустив нові "Шахеди". Повітряні сили пишуть, є дрони на Чернігівщині й на Сумщині – курс на північ.