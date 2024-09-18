"Бавовна" у Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 938 доби війни

18 вересня 2024, 06:19
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Автор: Анастасія Колеснікова

Український опір російській агресії триває третій рік. Сили оборони стримують ворожий наступ на Сході. "Невідомі" безпілотники атакують низку регіонів країни-агресорки. Окупанти тероризують нашу державу "Шахедами".

Яка ситуація на фронті, деталі операції на Курщині, домовленості щодо військової допомоги, наслідки російських обстрілів, розповідає 24 Канал.

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06:11, 18 вересня

У Росії лунали вибухи у кількох областях

Уночі вибухи лунали щонайменше у Смоленській, Орловській, Брянській, Тульській, Тверській та Ярославській областях.

Місцеві повідомляють про ураження складу з боєприпасами у Тверській області – місті Торопець.

Тим часом у Ярославській області міг вибухнути склад з паливно-мастильними матеріалами.

06:09, 18 вересня

Окупанти масовано атакували Україну "Шахедами"

Уночі дрони атакували південні, центральні, західні та північні регіони. Зокрема, під ударом перебувала столиця.

Вранці ворог ворог запустив нові "Шахеди". Повітряні сили пишуть, є дрони на Чернігівщині й на Сумщині – курс на північ.