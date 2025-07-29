У Сальську – логістичний хаб росіян, – Коваленко про прильоти в Ростовській області

Уночі вівторка, 29 липня, невідомі дрони вкотре атакували Росію. Зокрема, вибухи пролунали в місті Сальськ Ростовської області – постраждала залізнична інфраструктура.

Детальніше про значення атаки розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Йдеться про логістичний хаб окупантів.

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Що відомо про атаку на Сальськ?

За словами Коваленка, під атакою опинилися російські залізниця та певна ресурсна база.

Зокрема, у Сальську розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.

Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії Росії на фронті гальмується,

– підсумував очільник ЦПД.

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До слова, напередодні місцеві жителі скаржилися на характерні для БпЛА звуки та щонайменше 4 – 5 вибухів. У залізниці заявили про порушення роботи контактної мережі на станції, а згодом – про відновлення руху за тимчасовою схемою в обхід атакованої ділянки.

Нагадаємо, 28 липня в Нижньогородській області Росії сталася пожежа на території 210-го військового навчального центру в Кстово. На об'єкті проводять підготовку військовослужбовців за інженерними спеціальностями – саперів, понтонерів, фахівців з маскування, мінно-вибухової справи та інших напрямків.