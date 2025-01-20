Потужні вибухи у Росії, просування ворога на Харківщині, атака дронів: хронологія 1062 дня війни

Україна продовжує чинити опір російській агресії. Ворожий наступ триває. Противник не припиняє повітряні атаки на українські міста. Тим часом на території самої Росії теж неспокійно – там періодично спалахують засоби ведення несправедливої війни.

Про перебіг подій на фронті, втрати ворога, ситуацію на українській та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

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