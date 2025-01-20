Потужні вибухи у Росії, просування ворога на Харківщині, атака дронів: хронологія 1062 дня війни
Україна продовжує чинити опір російській агресії. Ворожий наступ триває. Противник не припиняє повітряні атаки на українські міста. Тим часом на території самої Росії теж неспокійно – там періодично спалахують засоби ведення несправедливої війни.
Про перебіг подій на фронті, втрати ворога, ситуацію на українській та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.
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У Казані вночі 20 січня зафіксовано прольоти БпЛА та вибух в авіаційному технічному коледжі. Атака безпілотників також торкнулася Рязані, де чули вибухи у районі військового аеродрому. Анатолій Француз, політик і Герой України, помер у віці 70 років. Француз займав керівні посади в МВС України та Волинській ОДА, отримав звання Героя України за участь у міжнародній операції. Він звільнив заручницю під час операції проти терористів, які напали на банк у Німеччині, за що отримав орден "Золота Зірка". Українські сили оборони відновили позиції біля населених пунктів Махнівка та Зеленівка на Новопавлівському напрямку. Росіяни також просунулися в районі Дворічної на Куп'янському напрямку, у Тернах і біля Колодязів на Лиманському напрямку та Слов'янки. Покровський напрямок залишається складним, і українська армія робить все можливе, щоб запобігти захопленню Покровська.
"Бавовна" у Росії
Помер Анатолій Француз
Огляд фронту від ISW
Україна відновила деякі позиції, Росія просунулась на Харківщині, – DeepState
У Казані вночі 20 січня зафіксовано прольоти БпЛА та вибух в авіаційному технічному коледжі.
Атака безпілотників також торкнулася Рязані, де чули вибухи у районі військового аеродрому.
Анатолій Француз, політик і Герой України, помер у віці 70 років.
Француз займав керівні посади в МВС України та Волинській ОДА, отримав звання Героя України за участь у міжнародній операції.
Він звільнив заручницю під час операції проти терористів, які напали на банк у Німеччині, за що отримав орден "Золота Зірка".
Українські сили оборони відновили позиції біля населених пунктів Махнівка та Зеленівка на Новопавлівському напрямку.
Росіяни також просунулися в районі Дворічної на Куп'янському напрямку, у Тернах і біля Колодязів на Лиманському напрямку та Слов'янки.
Покровський напрямок залишається складним, і українська армія робить все можливе, щоб запобігти захопленню Покровська.