УКР РУС
20 січня 2025, 06:21
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Потужні вибухи у Росії, просування ворога на Харківщині, атака дронів: хронологія 1062 дня війни

Анастасія Колеснікова

Україна продовжує чинити опір російській агресії. Ворожий наступ триває. Противник не припиняє повітряні атаки на українські міста. Тим часом на території самої Росії теж неспокійно – там періодично спалахують засоби ведення несправедливої війни.

Про перебіг подій на фронті, втрати ворога, ситуацію на українській та міжнародній політичній арені, розповідає 24 Канал.

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06:18, 20 січня

"Бавовна" у Росії

У Казані вночі 20 січня зафіксовано прольоти БпЛА та вибух в авіаційному технічному коледжі.

Атака безпілотників також торкнулася Рязані, де чули вибухи у районі військового аеродрому.

06:17, 20 січня

Помер Анатолій Француз

Анатолій Француз, політик і Герой України, помер у віці 70 років.

Француз займав керівні посади в МВС України та Волинській ОДА, отримав звання Героя України за участь у міжнародній операції.

Він звільнив заручницю під час операції проти терористів, які напали на банк у Німеччині, за що отримав орден "Золота Зірка".

06:17, 20 січня

Огляд фронту від ISW

  • Російські війська просунулися в Курській області та поблизу Куп'янська, Лимана, Часового Яру, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.
  • Українські війська відбили втрачені позиції поблизу Часового Яру та Торецька. На інших напрямках значних просувань не відбулося.
06:11, 20 січня

Україна відновила деякі позиції, Росія просунулась на Харківщині, – DeepState

Українські сили оборони відновили позиції біля населених пунктів Махнівка та Зеленівка на Новопавлівському напрямку.

Росіяни також просунулися в районі Дворічної на Куп'янському напрямку, у Тернах і біля Колодязів на Лиманському напрямку та Слов'янки.

Покровський напрямок залишається складним, і українська армія робить все можливе, щоб запобігти захопленню Покровська.