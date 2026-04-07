Ураження фрегата та нафтового терміналу "Шесхарис": з'явилися нові деталі наслідків

Українські військові завдали низки ударів по ворожих об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під ударом, зокрема, опинилися пункти управління БпЛА, нафтовий термінал, фрегат та інше.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там анонсували продовження атак на важливі для росіян об'єкти.

Яких збитків завдали росіянам?

За даними Генштабу ЗСУ, 5 квітня атакували нафтовий термінал "Шесхарис" у Краснодарському краї, внаслідок чого вдалося пошкодити стендери причалів №1, №1А і №2 та уразити стендери на причалах №6 та №7.

На об'єкті сталося пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти. Також уразили 3 резервуари (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі "Грушовая", що забезпечує вищезгаданий термінал.

Водночас безпілотники атакували російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", яки є носієм крилатих ракет "Калибр". Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі з'ясовують та уточнюють усі масштаби збитків.

У ніч на 7 квітня атакували пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного Донецької області. Під ударом опинилися й позиції ворога у районах Строганівки, Красногірського і Родинського.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та бойовий потенціали російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України,

– резюмували у Генштабі.

