Росіяни мають морально готуватись, – Самусь припустив збільшення "бавовни" у ворога
У Росії майже щодня щось вибухає, і незабаром "бавовни" стане ще більше. Україна нарощує виробництво дронів і ракет, тож атаки стануть масованими.
Військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що 2023 року проєкти пройшли, можна сказати, "бойове хрещення". Натепер український оборонно-промисловий комплекс поступово починає їхнє масштабування.
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За його словами, ідеться про такі засоби:
- далекобійні дрони-камікадзе;
- морські безпілотники;
- ракетна техніка.
"Росіяни мають бути морально готовими, що удари стануть масованими – не 1–2 дрони чи ракети, а 10–15 в одному залпі", – констатував Самусь.
Україна може бити далі
Унаслідок влучних ударів нашими силами росіяни можуть втратити значну частину своєї військової інфраструктури в сусідніх з Україною регіонах. Однак у ворога виникнуть значно серйозніші проблеми, якщо атаки зазнають його дальні регіони.
"Можливо, Україні вдасться перенести удари трошки вглиб – там, де базуються МіГ-31 або А-50", – припустив Самусь.
Вибухи в Росії: останні новини
- Вдень 17 листопада гучно було в Курську. Місцеві чули потужні вибухи в районі залізничного вокзалу. Однак місцева влада списала їх на "військові навчання".
- Цього ж дня двічі пролунали вибухи у Волгограді. Там спалахнув завод з виробництва радіаторів. Унаслідок інциденту двоє людей зазнали поранень середньої тяжкості.
- Крім того, вночі 16 листопада у Волгоградській області сталась пожежа на складі зі зброєю та боєприпасами. Українська розвідка підтвердила, що ворог втратив ще один свій арсенал.
- До того ж вранці 14 листопада невідомий дрон упав на пороховий завод у Тамбовській області. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, про що свідчать відповідні світлини.