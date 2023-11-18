Росіяни мають морально готуватись, – Самусь припустив збільшення "бавовни" у ворога

18 листопада 2023, 05:41
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У Росії майже щодня щось вибухає, і незабаром "бавовни" стане ще більше. Україна нарощує виробництво дронів і ракет, тож атаки стануть масованими.

Військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що 2023 року проєкти пройшли, можна сказати, "бойове хрещення". Натепер український оборонно-промисловий комплекс поступово починає їхнє масштабування.

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За його словами, ідеться про такі засоби:

  • далекобійні дрони-камікадзе;
  • морські безпілотники;
  • ракетна техніка.

"Росіяни мають бути морально готовими, що удари стануть масованими – не 1–2 дрони чи ракети, а 10–15 в одному залпі", – констатував Самусь.

Україна може бити далі

Унаслідок влучних ударів нашими силами росіяни можуть втратити значну частину своєї військової інфраструктури в сусідніх з Україною регіонах. Однак у ворога виникнуть значно серйозніші проблеми, якщо атаки зазнають його дальні регіони.

"Можливо, Україні вдасться перенести удари трошки вглиб – там, де базуються МіГ-31 або А-50", – припустив Самусь.

Вибухи в Росії: останні новини

  • Вдень 17 листопада гучно було в Курську. Місцеві чули потужні вибухи в районі залізничного вокзалу. Однак місцева влада списала їх на "військові навчання".
  • Цього ж дня двічі пролунали вибухи у Волгограді. Там спалахнув завод з виробництва радіаторів. Унаслідок інциденту двоє людей зазнали поранень середньої тяжкості.
  • Крім того, вночі 16 листопада у Волгоградській області сталась пожежа на складі зі зброєю та боєприпасами. Українська розвідка підтвердила, що ворог втратив ще один свій арсенал.
  • До того ж вранці 14 листопада невідомий дрон упав на пороховий завод у Тамбовській області. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, про що свідчать відповідні світлини.
Автор: Марія Куцова