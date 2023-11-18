Росіяни мають морально готуватись, – Самусь припустив збільшення "бавовни" у ворога

У Росії майже щодня щось вибухає, і незабаром "бавовни" стане ще більше. Україна нарощує виробництво дронів і ракет, тож атаки стануть масованими.

Військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що 2023 року проєкти пройшли, можна сказати, "бойове хрещення". Натепер український оборонно-промисловий комплекс поступово починає їхнє масштабування.

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За його словами, ідеться про такі засоби:

далекобійні дрони-камікадзе;

морські безпілотники;

ракетна техніка.

"Росіяни мають бути морально готовими, що удари стануть масованими – не 1–2 дрони чи ракети, а 10–15 в одному залпі", – констатував Самусь.

Україна може бити далі

Унаслідок влучних ударів нашими силами росіяни можуть втратити значну частину своєї військової інфраструктури в сусідніх з Україною регіонах. Однак у ворога виникнуть значно серйозніші проблеми, якщо атаки зазнають його дальні регіони.

"Можливо, Україні вдасться перенести удари трошки вглиб – там, де базуються МіГ-31 або А-50", – припустив Самусь.

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