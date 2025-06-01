Вночі у Курській області було гучно: повідомляють про прильоти по складах росіян

В Курській області на залізничній станції "Льгов-2" ввечері 29 червня та вночі 30 червня було гучно. Повідомляється про прильоти по військових складах росіян.

Телеграм-канали писали про мінімум 6 ударів по об'єктах в цьому районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Росіяни отримали удари по військових складах на Курщині

Телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів у районі залізничної станції "Льгов-2" у Курській області Росії. Пізніше різні джерела уточнили, що під ударами, ймовірно, військові склади російської армії у районі залізничної станції.

Біля станції "Льгов-2" у Курській області лунали вибухи: дивіться відео

У Курській області було гучно: дивіться відео

Нагадаємо, російський Брянськ опинився під атакою БпЛА. У декількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, а також понівечені припарковані поруч автомобілі.

Але губернатор Брянської області Олександр Богомаз запевняє, що нібито усі безпілотники були "успішно збиті". Якщо вже так, то цілком ймовірно, що російська ППО збила їх без урахування того, куди вони впадуть.