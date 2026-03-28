Ледь не прилетіло по Медведєву: по яких топзводах вдарила Україна

Упродовж останнього тижня Сили оборони України завдали кілька особливо болючих ударів для ворога. Росіяни зараз явно роздратовані.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Україна систематично вибиває експортний потенціал ворога у Балтійському морі. Вже були потужні удари по портах Приморськ, Усть-Луга. Також вдалося уразити Киришський НПЗ, який є одним з найбільших у Росії.

Що відомо про останні атаки Сил оборони України?

Вже були повідомлення зі ЗМІ, що Росія втратила близько 40% потужностей з експорту нафти внаслідок атак українських дронів. За словами Криволапа, зараз ця цифра могла зрости і до 50 – 60%.

Якщо в Усть-Лузі переважно нафтопродукти, то Приморськ – там перекачують нафту на танкери. В Усть-Лузі взагалі згорів нафтовий термінал, через який йшла перекачка. Це можна побачити з супутників,

– зазначив Криволап.

Також в цьому контексті важливі атаки по НПЗ в Ярославлі та Киришському НПЗ. Саме через ці підприємства нафта йде на переробку, а вже потім продукт поступає на внутрішній та зовнішній ринки.

Зверніть увагу! В ніч на 28 березня Сили оборони вдарили по російському Чапаєвську. Там, можливо, уразили військовий завод "Промсинтез", колишній "Полімер", де виробляють вибухівку. Є припущення, що удар завдали ракетами Фламінго.

Також надходили повідомлення про атаку безпілотників по Смоленському авіаційному заводі. Цікаво, що саме в той час на підприємстві нібито був колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв.

Ми вже неодноразово били по цьому заводу. Він виробляє деякі елементи до ракет та частково збирає різні ракети. Х-59, Х-101. Найцікавіше, що в час атаки Медвєдєв нібито відвідував завод,

– зазначив Криволап.

