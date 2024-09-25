Б'є по планах росіян: боєць сказав, як ЗСУ завдають серйозної шкоди ворогу

Нещодавні удари по великих російських арсеналах призведуть до того, що у противника виникнуть серйозні логістичні проблеми. Через втрату ворогом значної кількості боєприпасів, його здатність наступати на Донеччині та оборонятися на Курщині суттєво послабиться.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський, зауваживши, що Росія – це велика, дуже інертна машина, яка десятиліттями нарощувала свій воєнний потенціал. Але якщо їй завдавати болючих точкових ударів, то це шкодить її логістиці, що напряму впливає на боєздатність ворога на полі бою.

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На Курщині чітко не сформована лінія боєзіткнення

Петрівський розповів, що частина боєприпасів, яка вибухнула у вересні 2024 року на декількох військових складах в Росії, була завезена з Північної Кореї, тобто це нова партія озброєння. Тепер, з його слів, росіянам треба буде компенсувати ці втрати, формувати нові пункти зберігання боєприпасів, розосереджувати їх.

А все це відтягує час, б'є по планах росіян, впливає на їхню здатність просуватися, чинити опір ЗСУ. Адже снаряди противнику потрібні не лише для здійснення наступу на Донецькому напрямку, а для оборони, відбиття українського наступу в Курській області. На Курщині досі немає чітко сформованої лінії бойового зіткнення, яка є на Донбасі,

– наголосив військовослужбовець.

Петрівський зауважив, що тилові удари по ворогу та ураження його на фронті безумовно змінюють плани російської армії та послаблюють її здатність чинити опір.

В Генштабі повідомили, що протягом минулої доби станом на 24 вересня відбулось 143 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, де за добу ворог застосував 11 авіаударів, використавши 15 КАБів, а також здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. За підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, там окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

До відома! Проблеми російської армії з логістикою після ураження складів у Тверській області та Краснодарському краю прогнозує і ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. На його погляд, на фронті це стане помітним через декілька місяців. Він зауважив, що снарядів в окупантів ще вистачає, а от складнощі з додатковим транспортом і новими логістичними шляхами – неминучі.