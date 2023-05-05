Не можуть захистити себе: британські розвідники пояснили підриви залізниці у Росії

Днями у Брянській області Росії сталися вибухи на залізниці. Британські аналітики пов'язали це з диверсією.

Таким чином, Росія не може захистити свої залізниці від диверсій. Про це повідомили британські розвідники.

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Що відомо про вибухи на російській залізниці

Нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, що межують з Україною, пов’язане з диверсією, здійсненою невідомими особами. Це призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці.

Хоча її залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу Росії від нападу,

– наголосили у британській розвідці.

Що цьому передувало